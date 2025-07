La memoria degli sbandati di Vasanello 

Un legame speciale dura da 80 anni. Con l’iniziativa "Le nuove generazioni ricordano gli “sbandati” di Vasanello", l'associazione di promozione sociale Unisco, l'Anpi, la Pro Loco e il Comune hanno la storia di dodici giovani villagrandesi che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 furono accolti e protetti da alcune famiglie di Vasanello, nell'alto Lazio. Legami che si sono mantenuti negli anni e rinsaldati anche grazie anche al libro di Gigi Pirroni "Una gioventù in guerra" che racconta la vicenda di questi militari che nonostante l'Armistizio non potevano tornare in Sardegna. Tra loro c'era il padre dell'autore: Angelo Pirroni, poi Vincenzo e Sebastiano Melis, Peppino Basoccu, Paolino Monni, Antioco Antonio e Peppino Scudu, Nicola Cannas. Nella vicina Ronciglione: Natale, Paolino e Giovanni Demurtas. Al convegno c’era Emanuele Tretta, presidente, e Lucio Filipponi segretario dell’Unisco, i loro nonni e bisnonni ospitarono per un anno i militari. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA