La mela della sopravvivenza 

L’autunno a Ussassai profuma di mela e alla regina delle produzioni locali è dedicata la sagra. Il 21 e il 22 ottobre buon cibo, musica, tradizioni e un ricco patrimonio naturalistico accoglieranno i turisti. Cinquanta stand nel percorso che si snoderà nel centro storico tra le prelibatezze paesane e non solo e i saperi delle esperte mani artigiane.

Bollino blu

La mela Trempa Orrubia, di recente inserita nel repertorio regionale della biodiversità e che ha ottenuto il Pat (patrimonio agroalimentare tradizionale), è la varietà più diffusa e importante. Al suo fianco anche le mele ogliu, ferru, apiu, e la mela di Santu Gianni. Per la sagra non mancheranno attrazioni, convegni, sfilate di gruppi folk e divertimento. «La biodiversità non può che essere al centro della sagra – spiega Antonella Loi del comitato biodiversità Mela de Ussassa - anche perché le produzioni frutticole di Ussassai sono fortemente caratterizzate dalla connotazione autoctona. Le mele sono un bene identitario del paese».

Tavola rotonda

Anche il Comitato organizzerà uno stand espositivo. Sabato 21 alle 16 in via don Bosco si terrà una tavola rotonda all’aperto: “La via del buon cibo: le mele antiche e le altre opportunità del territorio” con Maria Vittoria Meloni di Laore, il sindaco Francesco Usai, gli agricoltori custodi (coloro che coltivando la mela la preservano per il futuro), membri del Gal Ogliastra e del Comitato. L’associazione sportiva Gennarcu in collaborazione con il Comune ha messo su un programma articolato, scaricabile dalla pagina Facebook Sagra della mela di Ussassai.

Agricoltura e turismo

«La nostra intenzione è promuovere il turismo tutto l’anno – dice Davide Concu dell’associazione sportiva – attraverso il territorio e le nostre produzioni». Due manifestazioni in una. Insieme alla sagra c’è anche la Giornata nazionale dei borghi autentici. «Siamo riusciti a cucire entrambi gli eventi – commenta il sindaco Usai – per una sagra ancora più corposa. Molti sono degli affezionati della sagra, puntualmente vengono a farci visita. Vorremmo far sentire come a casa chi viene qui per la prima volta, e far conoscere Ussassai e gli ussassesi, non solo in estate ma anche in autunno. La sagra è per noi un motivo per andare avanti e far sopravvivere il paese». Tra gli appuntamenti anche l’inaugurazione della Lupus Pank, una panchina a sostegno dei pazienti Les, domenica alle 10 nel giardinetto di fianco al municipio.