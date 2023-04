La mega discarica dell’ex villa Aresu sarà bonificata 

La traversata via mare di Sant’Efisio sarà rinviato al prossimo anno, ma le vergognose condizioni in cui versa il tratto della vecchia statale 195, oltre il porto canale, dovranno essere comunque bonificate dalle ingombranti discariche. Proprio nell’ipotesi che il viaggio del Martire guerriero potesse ripercorrere il tracciato storico interrotto dalla costruzione dello scalo industriale aveva spinto la Forestale e l’Autorità portuale (quest’ultima competente territorialmente) nei giorni scorsi ad accurati sopralluoghi. C’era la necessità di rendere dignitoso il percorso, eliminando le montagne di rifiuti abbandonati. In particolare la mega discarica presente da tempo (e sottoposta qualche mese fa a sequestro da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) intorno all’ex Villa Aresu. Un compito che spetterebbe agli eredi proprietari del caseggiato storico in rovina. Ora l’ipotesi è che sia il Comune a scendere in campo per bonificare la discarica. Un intervento che dal punto di vista economico potrebbe poi essere addebitato ai proprietari della dimora padronale trasformata per un certo periodo in ospedale.

Sarà invece l’Authority a garantire ancora una volta la pulizia della strada e delle aree circostanti, già sottoposta a bonifica in questi anni e poi ripetutamente presa di mora dagli inquinatori e trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Proprio l’autorità portuale aveva proposto alcuni anni fa di bloccare l’accesso dalla litoranea con un cancello, ma il Comune aveva espresso parere negativo. (a. pi.)

