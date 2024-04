La Mediterranea vuole continuare a dominare 

La Mediterranea ha già vinto il girone A di Serie B femminile, ma vuole continuare a vincere tutte le partite. Anche contro la L84 è arrivato l’ennesimo successo delle cagliaritane, che si sono imposte per 7-3. Protagoniste Mendes con una tripletta e Furno con una doppietta. A segno anche Cossu e Privitera.

Si tratta della diciottesima vittoria in altrettante gare disputate dalla squadra di Versace, che proverà ad arrivare agli spareggi per la promozione in Serie A nel migliore dei modi. Cercano invece la miglior posizione per i playoff le altre due sarde del girone A. La Jasnagora vince 1-0 in trasferta contro l’Infinity Futsal Academy con la rete di Saraniti e sorpassa al terzo posto l’Athena Sassari, sconfitta 5-2 in casa dal Pero.

Girone B

Nell'anticipo del girone B, prezioso successo esterno dello Shardana Futsal, che batte 2-0 il Cus Pisa grazie ai gol di Pinheiro e Lilliu, centrando la quarta vittoria consecutiva. Prosegue così la lotta per la conquista dei playoff con l'Arzachena, battuta 5-2 in casa dall’Eventi Futsal.

In Serie C regionale, il Cus Cagliari batte 4-1 il Tiro Libero e conquista la promozione in Serie B ad un anno dalla retrocessione della scorsa stagione con due giornate d’anticipo.

