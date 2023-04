La Mediterranea si gioca tutto nell’ultima giornata 

Sconfitta per 5-3 contro la Sabina Lazio per l’Athena Sassari, scivolata al penultimo posto.

L’Arzachena è stata sconfitta 4-3 in casa nello scontro diretto contro la Roma. Successo per lo Shardana Futsal che batte 7-5 la BRC 1996 e conferma la salvezza aritmetica grazie alla tripletta di Mattana, la doppietta di Lai e i gol di Biancheri e Podda.

Si deciderà all’ultima giornata la lotta per il secondo posto del girone A. Tutto è nelle mani della Mediterranea che si è confermata con il successo casalingo per 3-1 sull’Infinity Academy. Al PalaConi decisiva la doppietta di Saba e il gol di Mendes. Le cagliaritane, a una giornata dalla fine del campionato, sono a quota 48 punti, così come le piemontesi della L84. Segue a un punto di distanza la Jasnagora con il 5-1 esterno sulla Polisportiva 1980 firmato dalla doppietta di Saraniti e i gol di Murgia, Privitera e Di Flumeri.

Girone B

Gare non disputate

Non si sono giocate le due trasferte di Cus Cagliari e Santu Predu, che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente il Corticella e la San Marino Academy. Le due formazioni sarde, già retrocesse, non si sono presentate all’appuntamento con il match. In settimana il giudice sportivo ufficializzerà le sconfitte per 6-0 a tavolino.

