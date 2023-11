la mediterranea ingrana la sesta e spicca il volo 

Lo scontro tra sarde di Serie B femminile va alla Mediterranea, che batte 6-3 l’Athena Sassari in trasferta e la sorpassa in testa alla classifica. A Usini c’erano in palio punti pesanti, non solo perché si trattava di un derby ma soprattutto per la vetta del girone A. Ad avere la meglio è stata la squadra di Versace, che ha confermato le prestazioni della prima parte di campionato e ha conquistato il successo grazie alla doppietta di Mendes e ai gol di Titova, Manca, Furno e Virdis. Per le cagliaritane, prime a quota 18, si tratta della sesta vittoria in altrettante partite disputate. Resta dietro di due lunghezze l’Athena, che ha anche una gara in più così come il Pero, a pari punti con le sassaresi in seconda posizione.

Chi prova a risalire la classifica è la Jasnagora con il terzo successo consecutivo. Al PalaConi la squadra di Alejandra Argento supera senza problemi il Villaguardia per 5-1 con la tripletta di Saraniti e i gol di Dimaria e Privitera.

Nel girone B lo Shardana Futsal conferma la terza posizione con il punto ottenuto contro il Prato nel 5-5 di Oristano. In evidenza Marchese e Canu con una doppietta a testa, oltre al gol di Dasara. Sul campo del Futsal Perugia l’Arzachena perde invece 7-3.

