la Mediterranea ha vinto il torneo 

È festa per la Mediterranea, che vince con tre giornate d’anticipo il girone A di Serie B femminile. La squadra di Stefano Versace centra il diciassettesimo successo in altrettante gare di campionato imponendosi anche sul campo del Pero secondo in classifica per 4-2. La doppietta di Titova e le reti di Furno e Muggironi firmano il successo rossoblù in Lombardia. La vittoria del girone permette alle cagliaritane l’accesso diretto agli spareggi per la promozione in Serie A.

Girone B

Terza vittoria consecutiva per lo Shardana Futsal, che in casa batte la Virtus Ciampino per 6-5. Protagoniste Canu con una tripletta e Marchese con una doppietta, cui si aggiunge un’autorete avversaria. In trasferta in Toscana l’Arzachena vince 4-2 contro la Nuova Comauto Pistoia grazie alla tripletta di Mannoni e al gol di Castrovilli.

A riposo

Non hanno giocato nel girone A l’Athena Sassari e la Jasnagora. Le sassaresi osservavano da calendario il turno di riposo, mentre la Jasna aveva anticipato di una settimana la sfida contro la Futsal Hurricane vinta per 3-1 al PalaConi. Fermi i campionati nazionali maschili per le Final Four di Coppa Italia. Le sarde di Serie A2 Élite, A2 e B torneranno in campo direttamente il 6 aprile per le ultime giornate di regular season.

