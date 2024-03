La Mediterranea fa suo il derby con l’Athena 

La Mediterranea vince anche il derby contro l’Athena Sassari e conquista il sedicesimo successo su sedici partite di Serie B femminile. Al PalaConi finisce 7-3 per la capolista del girone A, che si avvicina sempre più al primo posto matematico che assicura la qualificazione agli spareggi per la promozione in A. Erano state le sassaresi a passare in vantaggio per prime con Marques, poi Mendes e Privitera sono riuscite a ribaltare il punteggio in favore della Med, ma successivamente è ancora Marques a siglare il 2-2. Nella ripresa Marques segna il 3-2, ma nel giro di pochi secondi sono sempre Mendes e Privitera a confezionare il 4-3 cagliaritano. Dopo l’infortunio di Marques e con un’Athena senza cambi, la gara finisce. La Mediterranea prende il sopravvento e allunga con altre due reti di Privitera e un’altra di Mendes per il definitivo 7-3.

Successo esterno per la Jasnagora, che vince 6-3 sul campo del Villaguardia. Protagonista Saraniti con una tripletta, oltre ai centri di Lorrai, Evans e Dimaria. Nel girone B, vince lo Shardana Futsal, che batte 4-3 il Prato in trasferta grazie alle reti di Dasara, Canu, Marchese e Pinheiro. Non si è disputata Arzachena-Perugia per la mancata presentazione della formazione umbra in Sardegna.