La Mediterranea e il futsal: da 29 anni è grande amore 

Il traguardo dei trent’anni è vicinissimo. E da quel 1995, anno della fondazione, la Mediterranea Cagliari ha fatto molta strada. Dall’esordio nel mondo del futsal, nella serie C, grazie a un gruppo di studenti universitari, è diventata punto di riferimento del movimento raggiungendo, con la squadra femminile, il massimo campionato di calcio a 5, coltivando la scuola calcio e il settore giovanile. «L’avventura è iniziata grazie a un gruppo di studenti, agli albori del calcio a 5 nell’Isola», racconta il presidente Corrado Melis. C’era anche lui 29 anni fa insieme ad altri appassionati, prima giocatori e ora dirigenti (Alessandro Mura, Stefano Marras, Costantino Pilo e Flavio Atzeni). «La società è cresciuta, allargandosi al femminile e fondando la scuola calcio e il settore giovanile». Non solo futsal però: «Abbiamo portato avanti, e continuiamo a farlo, diversi progetti e attività sociali con soggetti fragili o con disabilità, iniziative in carcere, sulla parità di genere e nelle scuole. Crediamo molto in questo: lo sport deve essere anche un mezzo educativo e per il miglioramento del benessere psicofisico».

Le squadre

Oggi la Mediterranea disputa la serie A femminile grazie ad un accordo siglato con Il Cagliari Calcio nell’estate del 2024 e la C2 maschile. La scuola calcio a 5 è nata nel 2012: «Centinaia di piccoli atleti hanno mosso qui i propri primi passi sportivi», prosegue Melis. «Anche se parlare di scuola calcio a 5, differenziandola cioè dalla classica scuola calco, non ha troppo senso: siamo convinti che il futsal non solo sia propedeutico all’insegnamento del calcio, ma sia proprio l’attività corretta da svolgere per un giovane calciatore». E la filosofia della Med è che «i bambini non siano adulti in miniatura» e dunque vengono respinti i concetti «di selezione, agonismo esasperato, minutaggio diverso».

I numeri

L’attività è affidata a tecnici qualificati: Moreno De Giorgi (responsabile scuola calcio), Diego Marrocu (responsabile settore giovanile), Pascal Mietto e Matteo Murru (scuola calcio maschile), Nicolas Meloni, Davide Incani, Irene Milazzo (scuola calcio femminile), Alessandro Loi e Pati Ribeirete (under 15 e 17 maschile), Davide Incani (under 15 femminile), Moreno Giorgi (under 19 femminile), Simone Floris e Alberto Puddu (preparatori portieri settore giovanile e scuola calcio). «La nostra finalità», evidenzia Marrocu, «non è quella di sfornare potenziali campioni, ma alimentare l’amore per lo sport e a contrastare l’abbandono dell’attività fisica». La scuola calcio maschile della Mediterranea conta una quarantina di iscritti, quella femminile una trentina. Ci sono poi le squadre che partecipano ai campionati giovanissimi ed allievi (in collaborazione con la scuola calcio Gigi Riva grazie al doppio tesseramento) con una cinquantina di ragazzi. E in campo femminile, ci sono una squadra che disputa il torneo giovanissimi maschile (non esiste quello femminile) e una nell’under 19 nazionale.

