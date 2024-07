La Media di viale Alghero tra degrado e poca sicurezza 

L’assoluto degrado in cui versa l’edificio scolastico di viale Alghero, che ospita la Media 2, è stata denunciata dal gruppo consiliare “Bosa cambia Bosa” anche attraverso una nutrita rassegna fotografica curata da Gianni Papi. Alessandro Campus e Cristiana Cacciapaglia hanno chiesto conto della grave situazione con un’interrogazione al sindaco e mettono in rilievo «l’estrema trascuratezza in cui versano le pertinenze, spazi esterni e campetti, palesemente incompatibili con il proficuo funzionamento e la sicurezza di una scuola». I due consiglieri chiedono di conoscere «Quali siano le certificazioni di agibilità e collaudo statico dell’edificio e quando siano state rilasciate. E se sia in programma una manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e delle sue pertinenze». Al di là delle questioni strutturali, Campus e Cacciapaglia entrano anche nella didattica. «Corrisponde al vero – chiedono - che all’istituto Comprensivo sia stato comunicato che a settembre le classi che frequentavano l’edificio in questione verranno trasferite nello stabile di viale Giovanni XXIII attualmente in fase di ristrutturazione e soprattutto se la scelta sia stata condivisa e concordata con la dirigenza del Comprensivo». Infine l’ultima richiesta: «Quali sono i programmi che l’amministrazione di Bosa ha in serbo per le scuole cittadine per evitare che gli studenti possano trovarsi, il prossimo anno, ancora a frequentare luoghi sicuramente fatiscenti».

