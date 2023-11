«La medaglia ai caduti di Nassiriya? Le legge si può cambiare» 

«Non esistono morti di serie A o B, una legge si può cambiare: anche dopo vent’anni lo Stato non dimentica». Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, a vent’anni dalla strage di Nassiriya, riaccendono la speranza nei familiari delle vittime. Nei giorni scorsi avevano lanciato un appello perché venga riconosciuta la medagila al valor militare alla memoria dei caduti nella «più grande strage di militari italiani dal dopoguerra», come ha ricordato Marco Intravaia, figlio del vicebrigadiere Domenico, una delle vittime.

Parlando nella Basilica dell’Aracoeli, nel corso della Messa in ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, Crosetto ha aggiunto che «è giusto» che persone che hanno «subìto qualcosa nel fare il loro dovere non debbano affrontare i vincoli della burocrazia, i cavilli legali», e ha aggiunto: «Non esiste un caduto di serie A e uno di serie B. Una legge si cambia. Non si deve infangare il momento del ricordo». E ancora: «L’Italia ricorda i caduti anche attraverso l’impegno degli oltre 12mila militari nel mondo per difendere la pace e la libertà». Delle missioni parla anche il messaggio a Crosetto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l’impegno «in tante travagliate regioni del mondo» che «l’Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli» è «il segno dell’impegno e del contributo del nostro Paese allo sforzo concreto della comunità internazionale per combattere gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo». E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto «un doveroso e riconoscente omaggio a tutti i connazionali che hanno sacrificato la propria vita nei teatri operativi dove l’Italia è impegnata per difendere la libertà, la pace e la sicurezza. Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito, per sempre, nella memoria nazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA