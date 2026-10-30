La Mecànica: Cagliari 2026, Odissea fra le generazioni 

Continua la sua traiettoria fino al 25 novembre la 13ª edizione di “Le Meraviglie del Possibile”, che rappresenta in Italia l'unica piattaforma internazionale nel settore del teatro e dell’arte technologically oriented, un network innovativo tra pubblico e artisti. Il festival ideato e creato da KyberTeatro allo Spazio Domosc di Cagliari, dove arte e tecnologie si incontrano.

Il 25 ottobre il festival è stato inaugurato con “Woman Before a Glass con altre attività dal 26 al 28. Il 5 novembre La Mecànica conduce “Find Your Tribe”, workshop teatrale con smartphone, riservato agli studenti del liceo artistico musicale Foiso Fois di via Bixio. La compagnia maiorchina torna il 6 novembre con “A Teen Odyssey” alle ore 19 e 21, performance partecipativa che unisce generazioni diverse attraverso l’app Kalliôpé. Il 13 novembre alle 21 e il 14 alle 11 va in scena “Les Yeux de Lousanouch”, debutto nazionale multimediale del Collectif Étrange Miroir, vincitore dell’Open Call, del festival.

Il 18 novembre alle 11 il talk “TEC.NA” riunisce la rete femminile della performing media art. il festival si chiude il 25 novembre alle 11 con “Unghie&Crisi”, teatro e video mapping sulle disuguaglianze di genere, per le scuole superiori.

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