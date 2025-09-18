La McLaren può già prendere il primo titolo 

bakU. Otto Gran Premi alla fine, con Oscar Piastri a guidare la classifica piloti della Formula 1 e un vantaggio di 31 punti su Lando Norris, suo compagno in McLaren. Baku sarà il prossimo teatro della sfida tutta interna al team di Woking, che in Azerbaigian potrebbe già vincere il titolo Costruttori. A testimonianza di quanto le monoposto papaya siano dominanti, imponendo agli avversari una supremazia piena, quasi «una sensazione di inevitabilità», come l'ha definita Piastri. L'unico a non arrendersi all'evidenza é Max Verstappen, vincitore a Monza grazie al suo immenso talento, che ha consentito alla Red Bull di mettersi alle spalle le McLaren. E poi c'é la Ferrari, ancora a caccia del primo successo. Charles Leclerc ha monopolizzato la pole negli ultimi quattro anni: «Sicuramente Baku mi piace tanto, é una pista sulla quale siamo andati forte anche in anni in cui era difficile. La speranza quindi ce l'ho, poi dalla pole position alla vittoria sono tanti giri in più...».

Il programma prevede le prove libere oggi (ore 10.30 e 14) e domani alle 10.30, prima delle qualifiche delle 14. Domenica il Gp alle 13 italiane si Sky Sport e Now.

RIPRODUZIONE RISERVATA