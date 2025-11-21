La maxi stalla delle polemiche 

«Nei pressi della zona termale, in un terreno destinato alla costruzione di una mega stalla, sono stati depositati manufatti in calcestruzzo. Il movimento di mezzi pesanti fa pensare all’avvio del cantiere, anche in assenza di autorizzazione d’inizio lavori tramite cartelli. È legittimo? È abusivo?». È la sintesi dell’interrogazione della minoranza di Sardara sul progetto di un allevamento bovino alle terme di Santa Mariaquas, il cui “no” forte e chiaro era emerso in un incontro pubblico. Ora si aggiungono le perplessità del presidente del Gruppo di intervento giuridico Stefano Deliperi: «Un allevamento intensivo nelle sorgenti termali fa sorgere dubbi sugli aspetti etici e sulla legittimità». Denunciato il caso al Governo, alla Regione e al Noe di Cagliari.

La stalla

Il percorso di quella che orami è la stalla della discorda è nato con la presentazione del progetto al Comune dalla Cooperativa Produttori Arborea, un allevamento di circa 1.000 bovini da latte e 600 tra vitelline e manze per la cosiddetta rimonta. Nonostante le rassicurazioni della Cooperativa «non sarà un complesso industriale, ma una fattoria etica e sostenibile, garantito il benessere animale e il rispetto dell'ambiente», solo l’idea di bovini alle terme è stato un campanello di allarme. Incontri pubblici, discussione in Aula consiliare, richieste di accesso agli atti da più parti. La presenza del “cantiere” ha riacceso gli animi, dunque l’interrogazione al sindaco, Giorgio Zucca. Perplesso anche il gestore della terme Gianni Irde: «seguiamo l’iter con molta preoccupazione, in assenza di certezze il rischio è alto. Proprio ora che le terme godono di ottima salute».

L’intervento

«Siamo preoccupati – dice il consigliere Giuseppe Tuveri – del danno irrimediabile alla principale risorsa del territorio, l’acqua termale, e al deturpamento del paesaggio. È nostro dovere tutelare un patrimonio unico. Oggi, a distanza di un anno dal progetto, la maggioranza tace. Del recente deposito di manufatti in cui dovrebbe sorgere il capannone, chiediamo al primo cittadino la legittimità dell’intervento e nell’eventualità fosse abusivo cosa ha fatto o farà per bloccarlo. Quali siano le autorizzazioni o i permessi rilasciati per l’avvio dei lavori». L’unico dato certo è l’iter avviato dall’ufficio tecnico per la Conferenza di servizi con gli enti interessati al rilascio dell’autorizzazione a costruire. Intanto la cittadina termale, nel caso del via libera, si prepara ad azioni di protesta pacifica. «Nella zona interessata - dice Stefano Deliperi –. non sono stati visti cartelli di inizio lavori e non si hanno informazioni su consumi idrici, smaltimento dei reflui, potenziale inquinamento. Ricordiamo che la Regione proprio ad Arborea, per la presenza massiccia di allevamenti bovini e relativi liquami, ha individuato una Zona Vulnerabile da Nitrati. Un'area in cui le acque superficiali o sotterranee sono inquinate o rischiano di esserlo da nitrati di origine agricola. Motivo per cui, in relazione al progetto di Sardara, abbiamo coinvolto gli enti interessati».

