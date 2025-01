La maxi perdita impazza sul web: «Non ci risulta» 

Il video su una perdita d’acqua in una strada che sia affaccia su via Convento a Nuoro fa il giro del web. I cittadini si indignano di fronte a tanto spreco. Il video denuncia è stato pubblicato da Francesco Mureddu Nanio e da lunedì sera spopola sui social. Complice del boom di clic di “mi piace” e “condivisioni” è stata la notizia dell’emergenza siccità che ha portato Abbanoa a un piano di razionamento per Nuoro e i 16 Comuni serviti dall’acquedotto di Janna ’e Ferru (Nuoro, Bolotana, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule, Silanus) a partire dal 27 gennaio con erogazione a giorni alterni. L’autore del video, infatti, ha più volte ribadito mentre mostrava le immagini di un lungo “fiume” d’acqua: «Ecco come si raziona l’acqua a Nuoro: si butta. Questo ogni notte, per tutta la notte fino a una certa ora del mattino. E non è poca». Fa poi riferimento all’acquedotto “sopra il Convento”. Nonostante non siano riportati nomi di enti o altro, è chiaro il riferimento ad Abbanoa che, però, fa sapere: «Non abbiamo perdite in zona. Nel video si parla di determinati orari. Fosse stata una condotta rotta l’acqua sarebbe stata costante». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA