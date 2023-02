La Matzaccarese ha unito i cuori della frazione 

Dai bianconeri del Borgo rosso di Alberto Sordi ai biancorossi della Matzaccarese, il passo è breve.

Succede a Matzaccara, frazione di San Giovanni Suergu dove un gruppo di amici, per la prima volta, ha messo su un squadra che milita in terza categoria. Nel giro di poco tempo, si è scatenato il finimondo e ogni 15 giorni il clima che si respira è quello di Maracanà dove il ritmo di samba lo puoi anche immaginare mentre i cori incessanti e i colori dei fumogeni, con tanto di fuochi d’artificio e canti da curva sud mettono in evidenza un fenomeno sociale.

Delle seicento anime che risiedono nella piccola frazione infatti, a parte chi proprio non si può muovere da casa, tutti gli altri il giorno delle partite raggiungono il campo sportivo per sostenere i ragazzi della squadra. Il paese resta completamente vuoto, bar chiusi e tutti al campo a vedere il match. E quando comincia la partita, comincia la festa. «È un divertimento unico - spiega Michele Mileddu, intramontabile e amatissimo bomber che ha segnato sabato scorso il suo 456esimo gol della carriera - una festa che coinvolge davvero tutto il paese, dai più anziani ai ragazzi. Per i giocatori vedere questo spettacolo diventa incentivo per regalare a tutti un momento di felicità. Vengono tutti al campo a vedere la partita, ormai si è sparsa la voce e tutti gli abitanti di Matzaccara vogliono partecipare, non solo alla partita ma alla festa». E festa sia, anche sabato scorso quando i tifosi hanno potuto assistere a ben sei goal contro il Narcao. «Sei, capito? Sei. Non ce n’è per nessuno - dice Rita Bullegas - mentre balla canta e si diverte davanti alla recinzione che separa il rettangolo di gioco dalla platea. È troppo bello perché non è solo il calcio, è un momento di unione fra tutti». È il riscatto di un sobborgo di periferia sulcitana dove i più passano dritti per raggiungere Portoscuso o la provinciale per Cagliari, un modo per urlare al mondo: «Ci siamo anche noi».«Il paese ci chiede il miracolo - dice William Marotto, presidente della società sportiva - noi ci proveremo, anche se sappiamo che non sarà semplice. Siamo felici di quello che stiamo riuscendo a fare con il coinvolgimento di tutta la popolazione. Forse il vero successo è davvero questo: il regalare a tutti la partecipazione a una gara, una sfida, che va molto oltre il campionato di calcio».

