La Maturità passa (anche) dal “Rispetto” 

La traccia sul “Rispetto” (scelta nel 2024 dall’Istituto Treccani come “parola dell’anno”) è stata anche in Sardegna una delle preferite tra i 12.500 studenti che, ieri, hanno affrontato la prima delle due prove scritte dell’esame di maturità. In tutto il Paese il tema sul rispetto è stato affrontato dal 40,3% degli studenti, il 15,4% ha optato per il tema sull’indignazione, il 13,6% ha scelto Borsellino, il 12,8% il New Deal. Oggi è in programma la seconda prova: latino al Classico, matematica allo Scientifico. Nella foto, l’esame al liceo “Dettori” di Cagliari ( Stefano Anedda ).

