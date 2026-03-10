La matricola Uta dopo la salvezza punta più in alto 

Uta. Una salvezza ormai molto vicina, un rendimento altissimo nell’ultimo periodo e una zona playoff distante appena sei punti. È questa la situazione attuale dell’Uta, protagonista di uno sprint decisivo: nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie e un pareggio in trasferta contro la Villacidrese.

Un ruolino di marcia che ha permesso ai biancoverdi di uscire dalla zona calda e salire all’ottavo posto con 37 punti. Con 12 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e sette gare ancora da disputare, la squadra è ormai praticamente al sicuro ma resta da capire se l’obiettivo sarà chiudere il discorso salvezza il prima possibile o provare a stupire. Il quinto posto, ultima posizione utile per accedere agli spareggi promozione occupata dal Selargius con 43 punti, dista infatti solo sei lunghezze.

Nella prossima giornata la squadra affronterà la Baunese, avversaria tutt’altro che banale. Le due squadre furono protagoniste di un testa a testa in vetta nel campionato di Prima categoria nel 2023-24. Oggi la classifica le vede agli antipodi, ma per il tecnico la sfida sarà decisiva: «Ci aspetta una partita importantissima», conferma Antonio Madau, «con tre punti potremmo dire che per la salvezza sarebbe quasi fatta. La matematica non ci darebbe ancora ragione ma sarebbe difficile per chi sta dietro recuperare tutto quel distacco. Il rendimento delle ultime giornate è frutto del lavoro dei ragazzi. Alla mia prima partita perdemmo 7-3 contro la Tharros: fu un campanello d’allarme. Da lì la squadra ha reagito e cambiato marcia. Molte vittorie, spesso arrivate nel finale, dimostrano che questo gruppo non molla mai. I playoff non sono una priorità: pensiamo alla salvezza».

Tra i protagonisti dell’ultimo periodo c’è Federico Porru, attaccante arrivato dal Pirri e già autore di quattro gol: «Avevo bisogno di nuovi stimoli e l’Uta mi ha dato ciò che cercavo. Sono felice di lavorare con Madau, un allenatore che ho sempre stimato. Cercava qualcuno che finalizzasse il gioco e ho accettato con entusiasmo. Ora vogliamo continuare così e chiudere il campionato più in alto possibile».

