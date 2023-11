La matricola sgambetta i campioni  

Cadono per la prima volta e perdono il primato I Quartieri/De Amicis nel girone unico dell’Over 50 Msp. Nel girone A dell’Over 55 invece turno favorevole per la leader Maccioni Marmi, così come per la Masnata Chimici capolista del girone B.

Nuova leadership

Fatale la sesta giornata per I Quartieri/De Amicis, sconfitti di misura 2-1 dopo un’imbattibilità che durava dal campionato scorso. La matricola Okki Villanova impone a sorpresa lo stop ai campioni in carica che perdono la vetta, sorpassati dal Real Putzu ancora imbattuto e vittorioso sulla Accademia Sulcitana 3-0. Mantiene il terzo posto in classifica la Pgs Audax Frutti d’Oro, ma il 3-3 raggiunto in extremis con la Asd Nivea (penultima in classifica) è un mezzo passo falso che costa ai capoterresi l’aggancio da parte della Okki. Riscatta la sconfitta della settimana scorsa la I. R. Ultimi/Moniaflor grazie al tennistico 6-1 con cui ha travolto il Decimo 2013, al secondo ko di fila, mentre si chiude pari (1-1) lo scontro diretto tra Mediterranea e Amatori 4 Mori.

Il Club vicecapolista

Nel testa-coda con l’Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana (alla settima sconfitta di fila) la capolista del girone A dell’Over 55 Maccioni Marmi si impone 3-0 ma deve sempre guardarsi da Il Club (secondo a -3) rallentato dagli Amatori La Palma (1-1). Sale al terzo posto la Cooper Band: i detentori del titolo dopo un periodo di appannamento (un punto nelle ultime due partite) ritrovano la vittoria col minimo scarto (1-0) sulla Domel E. I. 83.

La squadra dell’Esercito colleziona la terza sconfitta stagionale, che le costa l’aggancio a quota otto punti da parte degli Amatori La Palma e della Tielle/PLS, tornata a un successo che mancava sin dalla prima giornata, e dopo due ko consecutivi, grazie all’1-0 (con tanto di sorpasso in classifica) sulla Gigi Spada SI. TI.

Cade ancora il Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto la Torre (2-1) contro una Di. Fer. alla terza vittoria di fila, che le consente di agganciare a quota 11 punti la Sardache, in difficoltà dopo le due sconfitte consecutive, come dimostra l’1-1 ottenuto con il Cral C.t.m. Con la terza vittoria di fila i Resti Umani/Zaza Kospi S.r.l. raggiungono invece il quarto posto e inguaiano gli Ingegneri, sconfitti (3-2) e terzultimi. Ha riposato l’Orione Selargius, ora quarto.

Sempre in vetta

La regina del girone B Masnata Chimici colleziona la sesta vittoria (la quarta di fila) con una quaterna sull’Avis Assemini e approfitta dello scontro diretto tra le immediate inseguitrici, la Campagnola/140 Gr. Spaghetteria e La Vernice, che alla fine pareggiano 1-1.

Al terzo successo consecutivo la Sinnai Conad (1-0 sui Vigili del Fuoco) tiene sempre a un punto di distacco la De Amicis, vittoriosa sul Fileferru 3-1. La Polisportiva Sestu, grazie al terzo successo stagionale (2-1 sulla Car-Refinish), si porta a quota nove punti e riprende il gruppone di squadre a metà classifica. Tra queste ci sono il Nuraghe, vittorioso 2-1 sulla Frama/Beko Service (penultima), la Cigiesse/Simius Group (1-1 con il Cagliari 2007) e i Vigili del Fuoco, sconfitti da quattro turni.

In questa settima giornata ha riposato l’Ellas (ultima), alla quale sabato farà visita la Masnata Chimici. Per la capolista potrebbe essere il momento buono per tentare la fuga, visti gli impegni delle inseguitrici: la Campagnola sfida la Sinnai Conad e La Vernice fa visita ai Vigili del Fuoco, chiamati invece al riscatto.

