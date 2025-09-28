La matricola Decimo non ha paura e sbaraglia il Tertenia 

Decimo 07 2

Tertenia 1

Decimo 07 : Pisanu, Pandori, Fiori, Mura, Mereu, Usai, Carta, Marongiu, Ledda, Serpi, Dib. Allenatore Spini.

Tertenia : Lencina, Bayon, Ferreli, Vincis, Aresu, Pilia, Labagnara, Lobina, Floris, Muggianu, Mameli. Allenatore Salerno.

Arbitro : Sechi di Oristano.

Reti : 3' Marongiu, 18' Usai (r), 65' Ferreli.

Esordio con una bella vittoria per la matricola Decimo 07, che supera 2-1 il Tertenia. La cronaca si apre subito con un episodio chiave: allo scoccare del terzo minuto assist di Dib per Marongiu, che calcia di sinistro; la deviazione di un difensore spiazza il portiere per l’1-0.

Al 18’ Ledda salta due avversari e viene atterrato in area: l’arbitro, Sechi di Oristano, assegna un rigore che Usai realizza, è il 2-0. Al 25’ doppio giallo per Carta che lascia il Decimo in dieci e che fa tremare il pubblico locale.

Nonostante l’inferiorità numerica però, i padroni di casa tengono fino al 65’, quando il Tertenia accorcia le distanze con Ferreli. Poi non accade praticamente più nulla, i ragazzi di Spini tengono botta sino al triplice fischio finale e si godono la festa per i primi tre punti stagionali.

