La Matex batte Bolzano e sale in testa 

Maracalagonis. Il 3º concentramento del Campionato Italiano a Squadre di Badminton, in corso da ieri nel Palazzetto di Maracalagonis, si chiuderà oggi e decreterà la griglia della finale scudetto in programma a Milano il 31 maggio e il 1º giugno.

La Matex Marabadminton, squadra ospitante già matematicamente ai playoff, tra le mura amiche sta cercando dei punti d’oro per strappare al Bolzano, fino a ieri mattina a +3, la vetta della classifica, una posizione che, in semifinale playoff, le consentirebbe di affrontare la 4ª e non la 3ª. Ieri pomeriggio, Marabadminton è partita al meglio aggiudicandosi per 4-1 lo scontro diretto con gli altoatesini, a cui ha ceduto solo il singolare maschile. Poi, contro il Brescia, la Matex ha fatto il pieno (5-0) e oggi, alle 9, chiuderà i conti contro il Novi.

«Abbiamo raggiunto tante finali negli ultimi anni, ma stavolta abbiamo una squadra ancora più competitiva, in grado di dire la propria nei singolari e nei doppi ruotando all’occorrenza i giocatori. E finora siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti», ha sottolineato il direttore tecnico Rosario Maddaloni.

La “due giorni" di Maracalagonis ha portato in terra sarda i migliori specialisti della disciplina, tra cui anche l’unico azzurro dell’Olimpiade di Parigi 2024, Giovanni Toti, alfiere del Farco Chiari. Ad assistere, anche il presidente della Fiba, Carlo Beninati e il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra.

