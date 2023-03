La Masnata Chimici vince dopo due turni Parità nel big match Sardachem-Orione 

Fatica più del dovuto, ma la Masnata Chimici torna alla vittoria dopo due giornate e continua a comandare il girone A dell’Over 55. Nel girone B la Pol. Sestu invece approfitta dello scontro diretto fra Sardachem e Orione Selargius, finito in parità, per portarsi al secondo posto.

Ritorno al successo

Dopo aver rallentato, conquistando un solo punto nelle ultime due gare, la Masnata Chimici riprende a correre. Il solito Vacca firma l’1-0 contro l’Avis Assemini, successo che consente alla squadra di Mascia di portarsi a +7 sulla Cooper Band fermata sul pareggio (il secondo di fila) dal Birrificio Isola Poggio dei Pini nel big match della settima giornata di ritorno del girone A. Finisce in parità (2-2) anche la sfida tra Real Cagliari (che mantiene il terzo posto) e Club San Paolo, che aggancia il quinto posto in attesa del recupero di domani tra Real e Ingegneri (sabato a riposo). La quarta vittoria di fila contro gli Amatori La Palma (2-0) proietta il SI. TI. Carbonia all’ottavo posto. I sulcitani scavalcano sia la Car-Refinish (sconfitta sorprendentemente dall’Ellas per 2-1), sia la Tielle/PLS, battuta dal Cral C.t.m. (2-1), che torna alla vittoria dopo tre giornate nelle quali aveva guadagnato solo un punto. I Vigili del Fuoco abbattono l’Aldebaran 5-1 e ritrovano il successo dopo otto turni.

Lo scontro al vertice

Si chiude in parità lo scontro diretto del girone B tra Sardachem e Orione Selargius. L’1-1 favorisce la Polisportiva Sestu, che non ha difficoltà a regolare con un 2-0 il Cagliari 2007 e a scavalcare proprio i selargini guadagnando il secondo posto. Dopo il ko di una settimana fa la Di. Fer. torna al successo (4-1 sulla Cigiesse) ed è quarta a scapito de La Vernice, fermata sull’1-1 dalla De Amicis che insegue a sua volta a un punto. Più defilata la Campagnola, settima: la squadra di Betti Secci non va oltre l’1-1 con la Frama Beko/Service, che a quota 15 punti guida col Nuraghe le squadre di bassa classifica. Finisce in parità anche la sfida tra la Domel E. I. 83 e i Resti Umani (0-0), che accusano un ritardo di tre lunghezze dalla squadra dell’Esercito ma devono recuperare la sfida con La Vernice del primo aprile. Termina infine 1-1 la sfida delle retrovie tra Fileferru e Nuraghe, rispettivamente terz’ultima e quart’ultima.