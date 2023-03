La Masnata chimici riparte col poker 

Nella giornata delle quaterne (ben quattro su sette sfide) non manca nemmeno quella con cui il Club San Paolo si sbarazza dell’Ellas (4-1): i biancoverdi consolidano il quinto posto, dopo il ko della giornata scorsa, e approfittano dei passi falsi di Cral C.t.m. e Birrificio Isola Poggio dei Pini, sconfitto di misura (1-0) dal SI. TI. Carbonia, ora di nuovo in corsa per l’ottavo posto. La seconda sconfitta negli ultimi tre turni costa al Poggio dei Pini (che deve recuperare la gara con il La Palma) l’aggancio della Tielle/PLS, che però non va oltre il 2-2 con un combattivo e pur sempre vivo Avis Assemini: ma il punto conquistato dagli asseminesi non basta ancora per lasciare il terzultimo posto in classifica. L’Aldebaran ha osservato il suo turno di riposo e conserva la penultima posizione con sei punti, a quattro lunghezze dal fondo classifica occupato dall’Ellas.

Il 4-0 con cui la Masnata Chimici si impone sul Cral C.t.m. è un chiaro messaggio al campionato. Il mezzo passo falso di una settimana fa è stato riscattato con una quaterna che rilancia le ambizioni della regina del campionato. Pur con un margine confortante di otto punti sulla seconda, le inseguitrici non stanno a guardare e rispondono a loro volta con un poker ciascuna: la Cooper Band affonda gli Amatori La Palma (4-0) e il Real Cagliari piega la Car-Refinish (4-1). La seconda e terza forza del torneo sono divise da sei punti. Più intricata la situazione delle altre inseguitrici, guidate dagli Ingegneri, che mantengono il quarto posto a quota ventinove punti nonostante il pari interno (2-2) ottenuto contro i Vigili del Fuoco, che inanellano il terzo pareggio di fila utile alla squadra di Marco Berlucchi per non perdere di vista i playoff (distanti tre punti).

La capolista del girone A dell’Over 55 riprende la corsa e centra i cinquanta punti nella quarta giornata di ritorno. Anche le inseguitrici Cooper Band e Real Cagliari rispettano il pronostico e, pur a distanza, restano in scia della Masnata Chimici, mentre nel girone B la Sardachem cade ma non perde comunque la sua leadership.

Masnata sempre leader

Sardachem affannata

Nel girone B fa notizia il secondo stop nelle ultime tre giornate della capolista Sardachem, che fino a tre settimane fa era ancora imbattuta. L’1-0 patito contro la Di. Fer./Lido Mediterraneo è un piccolo campanello d’allarme che dovrebbe incoraggiare la corsa alla vetta delle inseguitrici. Ma sia gli Amatori Orione Selargius sia la Polisportiva Sestu non approfittano del passo falso della leader per accorciare. I selargini impattano a sorpresa con il Fileferru (0-0) mentre la squadra del patron Andrea Leporati con identico risultato (0-0) rallenta la corsa contro la De Amicis.

Si risolleva dopo la battuta d’arresto di una settimana fa La Vernice grazie al 3-0 rifilato al Cagliari 2007, un successo che vale i 30 punti e il quarto posto per la squadra cagliaritana. Avanza a piccoli passi la Campagnola, al terzo pareggio consecutivo. Dopo quello ottenuto per 2-2 con la Domel E.I. 83 nel recupero di martedì scorso, arriva anche l’1-1 di sabato con i Resti Umani, esclusi per ora dalla zona playoff con 21 punti. Il quarto turno di ritorno è caratterizzato da cinque pareggi in sette partire: non si sottraggono nemmeno Cigiesse e Domel (2-2) e Frama/Beko Service e Nuraghe (1-1).

