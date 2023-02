La Masnata Chimici pareggia con la Tielle/PLS ma la cooper band è ancora otto punti più giù 

Rallenta ma non cede. La Masnata Chimici, fermata sullo 0-0 dalla Tielle/PLS, continua a comandare il girone A dell’Over 55 nonostante il secondo pareggio stagionale che riduce il vantaggio rispetto alla prima delle inseguitrici (la Cooper Band), ora di otto lunghezze. Turno di riposo invece per il girone B, che vede al comando la Sardachem con trentanove punti seguita da Amatori Orione Selargius (a quota 35) e Polisportiva Sestu (a 32).

Cooper Band accorcia

Dopo sei successi consecutivi la capolista impatta contro la Tielle/PLS (che in parte riscatta lo 0-5 subito all’andata), ma l’inatteso risultato interno non ne mette in discussione la leadership. Dietro però la Cooper Band non si lascia sfuggire l’occasione per ridurre le distanze: il 2-1 sul SI.TI. Carbonia corrisponde all’undicesimo risultato utile e alla quarta vittoria di fila che portano la vicecapolista a trentanove punti, con un margine di sei dal Real Cagliari che, terza forza del torneo, non ha grossi problemi a piegare a domicilio il fanalino di coda Ellas 3-1. Gli Ingegneri riscattano lo stop di una settimana fa e grazie al 2-1 sull’Aldebaran conquistano il quarto posto con tanto di sorpasso (provvisorio) sul Birrificio Isola Poggio dei Pini, rimasto fermo al palo per il rinvio della gara contro gli Amatori La Palma. Anche il Cral C.t.m. mette la freccia e sale al quinto posto: agli arancioni basta il successo di misura sull’Avis Assemini (1-0) per riprendere la corsa dopo lo stop della scorsa giornata e salire a quota ventisette. Sono punti pesanti in chiave playoff anche quelli conquistati dalla Car-Refinish che con le ultime due vittorie, dopo altrettanti ko, aggancia la Tielle/PLS e soprattutto il Club San Paolo, sconfitto nello scontro diretto di sabato 3-2. In questo terzo turno di ritorno hanno riposato i Vigili del Fuoco, che nel recupero di martedì scorso hanno pareggiato 4-4 (secondo pareggio consecutivo) col Real Cagliari raggiungendo quota 21 punti.

Recupero

Intanto domani alle 20,30 sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia è in programma la gara di recupero del girone B tra Campagnola/Autoricambi Banchero e Domel E.I. 83. Una sfida ad alta tensione per due squadre divise da due punti che cercano di rimanere agganciate al treno playoff.