La maschera Su Mustajoni protagonista del carnevale 

A Portoscuso la sfilata finale di carnevale, il 4 marzo, celebrerà la maschera tradizionale di Su Mustajoni. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale con le associazioni locali, è per le 15,15 con il raduno di tutte le maschere a villa Su Marchesu; da qui si partirà in corteo verso piazza Giovanni XXIII dove si svolgerà la festa con l’animazione di Angel Eventi.

Alle 19 si completerà il saluto al Carnevale con la Pentolaccia e il rogo di Re Giorgio. «È un’importante occasione non solo di divertimento – dice l’assessore comunale ai Servizi Sociali Monica Napoli – ma anche di riscoperta delle radici culturali della comunità portoscusese in un clima di condivisione e allegria. I festeggiamenti includeranno musica, balli tradizionali, zippole e una divertente guerra di coriandoli. Il protagonista della giornata sarà Su Mustajoni, la maschera tradizionale del folclore locale». Per promuovere Su Mustajoni (spaventapasseri) hanno collaborato l’associazione Sa Fabbrica, Sa Turri e le operatrici del Centro di aggregazione sociale.

Secondo la tradizione diffusa in molti centri della Sardegna si utilizzavano abiti dei genitori o da lavoro abbinati secondo la propria fantasia, con il volto coperto da un bavaglio bianco o da un cappello chiuso da un fazzoletto legato sotto il mento oppure truccato di nero. Una maschera all’insegna del riciclo e della tradizione per chiudere i festeggiamenti. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA