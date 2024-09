La Maschera, il gruppo rinasce 

Affrontare le tematiche legate all’attualità con ironia. Con questo spirito rinasce dopo molti anni, a San Gavino, il gruppo La Maschera per tante edizioni protagonista del carnevale con bellissimi carri allegorici in cartapesta. Ora si è riaccesa la passione per la festa più pazza dell’anno e per la realizzazione di opere artistiche, cariche di satira e ironia. Di qui l’idea di formare l’associazione presieduta da Carlo Matzeu, uno dei maestri storici della cartapesta. Il vice presidente è Gigi Montis, Claudio Seda è il segretario, Pier Giorgio Angei è consigliere, Alviero Atzeni tesoriere. «Vogliamo partecipare al carnevale sangavinese – spiegano i volontari – e vogliamo mettere in campo la nostra creatività e le nostre capacità. Ora proporremo diversi laboratori aperti alla partecipazione di persone di tutte le età». ( g. pit .)

