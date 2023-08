La Marmilla unita: diciamo no alle speculazioni 

La protesta della Marmilla contro i parchi eolici si è levata ieri sera dall'aula consiliare di Villanovafranca, alla presenza degli amministratori della zona. Stilato un documento unico contro l'installazione delle pale in questi territori ricchi di nuraghi e testimonianze archeologiche.

Ad aprire ieri i lavori il padrone di casa, il sindaco di Villanovafranca Matteo Castangia: «Non ci servono giganti dell’industria stranieri che vogliono sfruttare il nostro vento. Le nostre comunità sono votate alla valorizzazione di beni che abbiamo già come archeologia, zafferano e mandorle. Stiamo cercando di ottenere il riconoscimento dell’Unesco per la nostra specificità: ci consorzieremo con gli altri Comuni di Collinas, Ussaramanna, Siddi e Villanovaforru per opporci attraverso uno studio legale ai progetti eolici speculativi che qui non hanno alcuna ricaduta. La Regione faccia i passi giusti: chiediamo che prenda una posizione chiara e metta fine alla possibilità di installare queste pale. Le compagnie concedono il 3 per cento, per noi non c'è prospettiva di sviluppo».

«Bisogna sensibilizzare le nostre comunità», ha detto Marco Pisano, sindaco di Siddi, «serve una presa di coscienza forte della gente. Il nostro territorio diventerebbe un cimitero di cemento e metallo. La strada è costituire le comunità energetiche: il nostro avvenire dobbiamo sceglierlo noi».

«Nel nostro territorio», interviene il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis, «pendono quattro progetti eolici. Tanti sardi sono vittime inconsapevoli di quanto sta succedendo. Confidiamo che il problema arrivi in Consiglio Regionale: no alle speculazioni ai danni della nostra gente, del nostro territorio».

«Non vogliamo una politica neo coloniale da parte dello Stato», dice il sindaco di Ussaramanna Marco Sideri.

Profonda l’analisi del sindaco di Collinas, Francesco Cannas: «Tanti proprietari terrieri ricevono proposte allettanti e si devono confrontare con chi è contrario agli impianti eolici: si creano fratture in una stessa comunità, soprattutto in paesi di mille o anche settecento abitanti. Noi dobbiamo salvare questo patrimonio culturale e lasciarlo a chi verrà dopo di noi perché anche nella Marmilla il turismo arriverà».

