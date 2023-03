La Marmilla si tinge di horror A Tuili le riprese del film “Aradia”  

Aradia è il nome della prima strega che ha insegnato agli umani i segreti della magia. Aradia è anche il nome scelto dal 36enne cagliaritano Luca Valdes, regista indipendente, per il suo primo lungometraggio horror. Novanta minuti di terrore, e a giochi fatti sarà un film che punta direttamente a smuovere le paure interiori per aprire un confronto diretto col male. “Aradia” non ha nessun finanziatore o distributore, il risultato finale è stato possibile grazie a comuni, associazioni culturali, pro loco e musei presenti nei luoghi delle riprese.

La storia

L’opera ha come ambientazione una Sardegna ottocentesca in cui due sorelle benestanti, ma orfane di entrambi i genitori, ereditano una casa a Tuili. Al loro arrivo scopriranno un antico male con cui dovranno scontrarsi e imparare a convivere. Una storia totalmente inventata con l’obbiettivo dichiarato di trasmettere ansia allo spettatore, che in questo modo non dimenticherà il film.

Il regista

L’idea di realizzare “Aradia” nasce nel 2019, ma la pandemia ne ha rallentato : “Sentivo che l’horror un po’ mancasse qui in Sardegna e di conseguenza ho deciso di scrivere la storia ambientandola tra Medio Campidano alla Marmilla, fino alla Barbagia proprio perché paesi, musei, siti e boschi alcune volte vengono dimenticati dal cinema isolano», ammette Valdes. “Aradia” non parla dei classici cliché come banditismo, pastorizia o come s’accabadora: «Fanno parte di noi e della nostra storia, ma possiamo fare cinema non per forza dovendoci appoggiare alle solite vicende». Aradia non è, inoltre, il solito film con l’esito scontato della vittoria del bene sul male: «Nei film siamo abituati a vederci trionfare contro i cattivi. Nel finale ci sarà una scelta da fare: ma se invece di cercare la perfezione si imparasse a convivere col male stesso, un po’ come capita nella società odierna in cui il male, in varie forme, è sempre radicato e presente?», confida il regista, ammettendo di aver preso ispirazione dalle leggende delle cogas, le streghe che potevano essere malvagie se ci si comportava male nei loro confronti.