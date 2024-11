«La Marmilla ha il suo stadio gioiello» 

Oltre seicento persone hanno partecipato ieri all’inaugurazione del nuovo impianto sportivo di Furtei, uno stadio moderno per un nuovo capitolo di sport nel paese della Marmilla. Il complesso, che sorge dove un tempo si trovava il vecchio campo comunale in via Silesu, è dotato un campo da calcio in erba sintetica di ultima generazione, spogliatoi rinnovati e una palestra polifunzionale. Un progetto ambizioso, reso possibile con un investimento di 1,5 milioni di euro grazie alla canalizzazione di fondi provenienti da piani integrati territoriali, contributi ministeriali e regionali, oltre alla compartecipazione del Comune. «Un sogno che si realizza. Prima un’idea, poi un progetto, ora realtà», ha commentato entusiasta il sindaco Nicola Cau.

La festa

Sono stati in tanti ad aver partecipato all’evento: rappresentanti del Cagliari Calcio (Michel Adopo e Gianfranco Matteoli), Virtus Furtei, Simba, Isili, Ales, Emmeci, San Paolo. Tantissimi tra bambini, ragazzi e adulti che hanno calpestato per la prima volta il nuovo campo dotato di un manto in erba sintetica che garantisce le migliori condizioni di gioco in sicurezza, progettato per ridurre il rischio di lesioni. L’attenzione per i dettagli è stata una priorità durante l’esecuzione dei lavori: gli spogliatoi sono ristrutturati con pavimentazione antiscivolo, luci a led e un sistema di climatizzazione di ultima generazione, oltre all'illuminazione del campo rinnovata, sempre con fari a led.

Lo stadio

Uno degli elementi distintivi del nuovo impianto è la tribuna coperta, con un parapetto in vetro di un metro, una soluzione unica nel panorama dilettantistico della Sardegna. Cau ha sottolineato l’importanza di questa scelta che rappresenta un’eccellenza nel settore. «L’investimento nel nostro impianto sportivo - ha dichiarato – non è solo un’opera infrastrutturale, ma un’opportunità per la crescita del benessere fisico e sociale della nostra comunità». La palestra, un altro fiore all’occhiello del centro, è stata resa agibile grazie a interventi di consolidamento strutturale e ampliamento, che hanno permesso l’installazione di tribune al suo interno. Ora è pronta a ospitare attività sportive multidisciplinari, garantendo un ambiente sicuro e accogliente sia per gli atleti che per il pubblico. «La realizzazione di questo progetto rappresenta un punto di svolta per Furtei, rendendo il centro sportivo un vero e proprio punto di riferimento per il territorio della Marmilla». La Virtus Furtei, che milita in Seconda categoria, disputerà la sua prima gara (con il Sini Masullas) nel nuovo impianto domenica alle 15, dopo aver giocato le partite casalinghe nel vicino campo di Guasila. Un appuntamento atteso, che inaugura una nuova era per il calcio e lo sport locale, con una struttura che si preannuncia centrale nella vita della comunità sportiva, con un’impronta sostenibile e moderna.

