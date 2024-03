La Marmilla fa rete e scommette su un’app per catturare visitatori 

“Discover Marmilla”: la comunità social per uno sviluppo turistico che vuole andare oltre i 18 campanili del territorio. Al via la prima piattaforma web che accoglie gli ospiti e li guida non solo a vivere la destinazione attraverso le mete storiche ma anche a visitare luoghi segreti, parchi, giardini, gustare piatti tipici, un giro di shopping tra i gioielli artigianali, tra esperti d’arte e di musica. Chi più ne ha più ne metta. L’importante è non perdere di vista il legame di ciascun luogo con l’area geografica Marmilla.

Il progetto, presentato ieri a Sanluri al teatro Akinu Congia, è stato promosso dal consorzio turistico Sa Corona Arrubia, coordinato dall’Unione comuni Marmilla, finanziato con 900 mila euro dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale di Coesione.

Gioco di squadra

Ad aprire i lavori Alberto Urpi, sindaco di Sanluri (città ospitante): «L’iniziativa – ha detto – è nata per fare squadra. Da oggi in poi si marcia insieme. Ciascun Comune ha le sue ricchezze che in una visione d’insieme continuerà a mostrare ai visitatori che sono tanti, lo dicono i numeri: 200 mila biglietti annui paganti. La vera novità è incentrata sulle attività dei privati da poter condividere con i turisti al di fuori delle classiche visite guidate al nostro immenso patrimonio ambientale, storico, archeologico, artistico».

Il digitale

«Quello di oggi – ha commentato il presidente di Sa Corona Arrubia, Francesco Sanna – è il primo passo concreto di un’indagine che ha coinvolto tutta la Marmilla a partire dal 2017. L’imperativo è fare rete, riconoscere come è cambiato l’orizzonte nel quale ci si muove. Non basta più la guida turistica o il tour operator: con la rivoluzione social non possiamo più ignorare che ci sono gli smartphone».

La piattaforma, realizzata da una società che si è aggiudicata la gara d’appalto, è stata presentata da Sergio Cagol: «In un anno di lavoro – ha sottolineato – ci siamo mossi seguendo l’obiettivo di portare il turismo in Marmilla a livello nazionale e internazionale. Le doti ci sono: una piccola terra con risorse immense che non deve continuare a rimanere una strada di passaggio ma diventare una destinazione vacanze. Partiamo con elementi identificativi, diversità di contenuti ma uguali nella forma: esempio, i totem pubblicitari. Ogni luogo sarà ben definito e a portata di clic». All’interno del sistema, già online, un viaggio virtuale, accanto alle informazioni del patrimonio storico e le bellezze naturali, compare dove dove dormire, mangiare e i servizi offerti.

«Abbiamo sposato il progetto turistico – rimarca il presidente dell’Unione dei Comuni, il sindaco di Tuili Andrea Locci – ma l’identità di ciascuno non si tocca. Paesini tanto vicini quanto diversi: questa è la nostra vera ricchezza».

L’ultima tappa

«Il viaggio che si chiude con il via ufficiale alla piattaforma – ha ricordato Sanna – in realtà è solo all’inizio. La parte più difficile parte oggi con il coinvolgimento dei privati: operatori turistici, commercianti, albergatori, artigiani e chiunque voglia promuovere un’idea a scopo turistico è invitato a presentarla. Una volta inserita nella piattaforma un link guiderà l’ospite a trovare le riposte che cerca». Sono vicino a un nuraghe o ai cavallini della Giara? L’app indicherà l’albergo o il ristorante più vicino.

Aspettative

Dalle testimonianze dei presenti, la proposta oltre ad essere condivisa è stata salutata come l’opportunità contro lo spopolamento e la disoccupazione. Viviana Garau, guida ambientale di Collinas, osserva: «Una carta in più per far conoscere le nostre bellezze ambientali che i turisti apprezzano. Ultimamente le escursioni in bicicletta, spinte verso la Costa Verde, sono un successo».

