La Marmilla è (di nuovo) un set: caccia a comparse e aiutanti 

Da Pauli Arbarei a Siddi, passando per Villanovaforru e Genoni: quattro paesi della Marmilla nei prossimi giorni si trasformeranno in un set cinematografico per ospitare le riprese del film Videmortos, del regista Matteo Incollu e realizzato dalla società Mommotty. La produzione è a caccia di aspiranti attori che potranno avere un ruolo di comparsa, ma anche di oggetti per la scenografia, mezzi, o aiutanti vari per la realizzazione delle riprese. Chi fosse interessato può contattare il numero 3495859524. Le riprese che cominceranno il 29 agosto. Nei mesi scorsi, sempre in Marmilla, sono state girate alcune scene del film dedicato al sequestro Vinci e quello sulla vita del beato Nicola da Gesturi. ( g. g. s. )

