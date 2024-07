La Marinedda, un incendio nel parcheggio 

Paura ieri pomeriggio nel parcheggio a ridosso della spiaggia di La Marinedda, località balneare del litorale di Trinità. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando da un’ auto di un turista è partito un incendio (per cause ancora in via di accertamento) che si è subito propagato alla macchia mediterranea e ad un’altra utilitaria. Immediato l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco di Santa Teresa Gallura e di Valledoria. Prima che iniziassero le operazioni di spegnimento tra i bagnanti è scoppiato il panico, tanti bagnanti si sono riversati nel parcheggio per spostare le loro auto. L’intervento dei carabinieri, di personale di Forestas e del Corpo forestale ha evitato il caos. Le persone sono state tenute lontane dal punto del rogo e le fiamme sono state subito circoscritte e spente. Il bilancio è comunque pesante, due auto sono andate distrutte, un piccola porzione di macchia mediterranea è stata incenerita. Sono in corso le indagini del carabinieri.

