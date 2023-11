La Marina s’illumina con le nuovi luci a led 

Hanno già acceso altri quartieri storici (Castello, Villanova, Stampace). Illuminato viale Buoncammino (tutta la zona attorno, in attesa della fine dei lavori di riqualificazione sul viale), quindi Bonaria e Monte Mixi. Nel frattempo si lavora anche in viale Trieste. Adesso le nuovi luci a led montate dal Comune nell’ambito del piano da oltre sette milioni per rifare l’illuminazione pubblica in città accendono la Marina. Luci a led, quindi: meno gialle di notte e più eleganti.

Con il quartiere Marina, l’amministrazione ha completato la riqualificazione dei corpi illuminanti in città. L’intervento fa parte di un investimento di oltre sette milioni e mezzo di euro finanziato grazie al programma React-Eu. Tutti gli interventi sono stati programmati a marzo dello scorso anno, progettati tra maggio e settembre, sempre del 2022, aggiudicati a fine 2022, e realizzati nel corso del 2023, fino a novembre. In un post sui social, il sindaco Paolo Truzzu si limita a pubblicare alcune foto delle strade con la nuova illuminazione e scrive: «La nuova illuminazione della Marina».

Tutte le sorgenti luminose sono semplici e minimali, ad alta efficienza e, come detto, a tecnologia led. ( ma. mad. )

