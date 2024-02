La Marina si svuota: gli alloggi venduti diventano dei b&b 

Si possono vendere il chiasso e l’affollamento notturno per le strade? No, ma si affittano bene a giornate, come dimostra il caso della Marina, un quartiere storico che ha sempre meno residenti. Arrabbiatissimi, peraltro, per il chiasso e per la delinquenza, soprattutto per le aggressioni in strada, che aumentano. E se la movida si affitta bene, allora gli appartamenti si vendono: a chi affitta, appunto, ai turisti

Alla Marina il mercato degli immobili non conosce crisi. Parrebbe un controsenso: il quartiere si svuota di residenti ma gli immobili hanno buone quotazioni. Chi acquista, poi non vive nel rione: è un investimento, quegli appartamenti diventano bed and breakfast, affittacamere e case-vacanze. È la zona della movida, quindi anche dei fracassoni, degli ubriachi e delle risse ma, a parte questo, è il rione più ricco di localini. E va da sé, su questo concordano gli immobiliaristi, che questa è “merce” che ai turisti di venti-trent’anni si vende benissimo. Inoltre, la posizione centrale e il fatto di poter raggiungere il Poetto con un solo autobus rende la Marina sempre più attrattiva.

Certo, i residenti tra un po’ costituiranno una riserva come quelle degli Indiani d’America,: accade in tutto il centro storico. Ci sono i quartieri-dormitorio, invece la Marina vive la notte.

