La Marina resta pedonale  

Marina ancora area pedonale. La giunta ha approvato la proroga per la pedonalizzazione: così i tratti di via Cavour, via dei Mille, via Sant’Eulalia e via Porcile, chiusi al traffico auto dal 29 aprile al 31 ottobre, rimarranno pedonali fino al 31 dicembre. Una decisione, si legge nel provvedimento, che punta «alla rigenerazione degli spazi urbani» e per arrivare a una «città intelligente, sostenibile e includente», in linea con l’orientamento dell’amministrazione che sta procedendo alla progressiva pedonalizzazione dei quartieri storici».

La scelta

Dunque le zone della Marina, istituite ad aprile, restano pedonali. Questi i tratti interessati dal provvedimento adottato dalla giunta del sindaco Paolo Truzzu: via Cavour (tra via San’Eulalia e via Lepanto), via dei Mille (tra via Cavour e via Roma), via Sant’Eulalia (tra via Sicilia e via Cavour) e via Porcile (tra via Cavour e via Roma). Una decisione collegata anche con i lavori in corso in via Roma e piazza Matteotti. La pedonalizzazione è totale (tutti i giorni, ventiquattrore su ventiquattro): il consorzio per il Centro Storico dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria tra le 7 e le 11 per una durata di quindici minuti. Il divieto di circolazione e sosta «riguarda tutte le categorie di veicoli con l’esclusione di quelli destinati ai servizi per disabili, di soccorso, di polizia e di emergenza».

I varchi ztl

Intanto il comitato dei residenti Apriamo le finestre alla Marina insiste sull’urgenza dell’attivazione delle telecamere di controllo nei varchi della Ztl e in un’attività di controllo da parte della Polizia Locale. Almeno queste, come ribadisce Sandra Orrù del comitato, «sono state le indicazioni a metà ottobre del comandante della Municipale, Gianbattista Marotto, che annunciava la graduale attivazione delle telecamere nei varchi Ztl con un presidio degli agenti». I tempi? «Tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre». Chi abita alla Marina fa sapere di non aver visto ancora nulla. Il timore è che l’avvio dei controlli con le telecamere possa slittare ancora una volta. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA