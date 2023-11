La Marina racconta la sua storia 

Come si viveva alla Marina fino a metà ‘800, chi ci abitava, quali fasce sociali erano presenti e quali mestieri si praticavano e perfino cosa mangiavano e quali erano le malattie più comuni.

Se ne parlerà venerdì a partire dalle ore 17,30 nel Teatro di Sant’Eulalia, nel terzo incontro del ciclo di conferenze “Le carte raccontano”, promosso dall’Associazione Sant’Eulalia Aps e dall’Archivio storico della parrocchia. Un incontro al quale potrà seguire un tour del quartiere. L'evento, intitolato “Le sepolture nel quartiere della Marina tra storia, archeologia e antropologia”, si propone di offrire al pubblico, in una versione divulgativa, approfondimenti sul tema delle sepolture nel corso dei secoli, concentrandosi sulla storia, l'archeologia e l'antropologia nel quartiere della Marina e in particolare sulle aree cimiteriali delle chiese di Sant’Eulalia e del Santo Sepolcro.

Riordinato l’archivio

L’iniziativa coincide con la conclusione dell’intervento di riordino di una parte consistente dell’archivio storico parrocchiale, tra cui i registri appartenenti al fondo dell’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso dell’Orazione e della Morte, che aveva sede nella chiesa del Santo Sepolcro e che si occupava della sepoltura dei defunti indigenti della città.

Il programma sarà aperto dai saluti del parroco don Marco Lai e sarà moderato dal giornalista Paolo Matta, cui seguiranno gli interventi di Consuelo Costa, della Soprintendenza Archivistica della Sardegna, e di Francesca Desogus dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari.

La parte centrale dell'incontro vedrà gli interventi dell’archeologa Lucia Mura con un intervento dal titolo “Lo spazio dei morti. I contesti funerari rinvenuti nel quartiere della Marina” in cui si spiegheranno le trasformazioni dei luoghi destinati alle sepolture dei defunti in relazione all’evoluzione del contesto urbano del quartiere e della città.

Sei cripte

Durante gli scavi condotti nelle cripte della chiesa di Sant’Eulalia in collaborazione tra Parrocchia, Soprintendenza archeologica e Università sono state riscoperte sei cripte, che originariamente contenevano, all’interno di casse di legno, i resti umani, assieme ad una serie di oggetti, che in molti casi costituivano il corredo che accompagnava i defunti. Fabio Pinna, dell'Università di Cagliari, spiegherà come analizzare gli oggetti ritrovati nelle cripte fornisca informazioni su diversi aspetti sociali, culturali, religiosi e di vita quotidiana delle comunità che facevano riferimento alla chiesa parrocchiale del quartiere della Marina

All’antropologa fisica Rosalba Floris è affidato l’intervento finale con un approfondimento sulla vita degli abitanti della Marina attraverso lo studio dei resti ossei. «È importante conoscere l’aspetto e le dimensioni di tutte le ossa per poter capire se, in quelle che studiamo, ci sono differenze e a cosa sono dovute». Per informazioni segreteria@mutseu.org o chiamare il numero 3339973797.

