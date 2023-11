«La Marina pedonale ma noi non siamo stati coinvolti»  

La proroga della pedonalizzazione della Marina non piace ai residenti. In primo luogo per «il mancato coinvolgimento nella decisione». In secondo perché le zone pedonali diventano spesso «terreno di conquista per piazzare tavolini e sedie da parte dei locali, con inevitabile aumento del rumore soprattutto la notte». Così, dopo aver fatto sentire la loro voce alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e al prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, per la proposta di prorogare le concessioni di aree pubbliche, le associazioni di quartieri ribadiscono la loro contrarietà alle zone pedonali poi utilizzate per mettere tavolini.

«Le zone pedonali», chiarisce Sandra Orrù di Apriamo le finestre alla Marina, «sarebbero un bene per il nostro rione se fossero davvero strade chiuse al traffico e riservate ai pedoni. Invece spesso servono ai ristoranti e ai locali per mettere i loro tavolini: questo sappiamo crea rumore la notte». Non solo. «L’amministrazione non ci ha coinvolto minimamente. Non ha sentito il nostro parere. Anzi, in un primo momento ci era stato detto che non ci sarebbe stata alcuna proroga».

Invece la giunta ha approvato la delibera: così via Cavour (tra via San’Eulalia e via Lepanto), via dei Mille (tra via Cavour e via Roma), via Sant’Eulalia (tra via Sicilia e via Cavour) e via Porcile (tra via Cavour e via Roma), chiusi al traffico auto dal 29 aprile al 31 ottobre, rimarranno pedonali fino al 31 dicembre. «Con la chiusura di via Roma per il cantiere», aggiunge la Orrù, «siamo inoltre in difficoltà perché molti abitanti non hanno modo di uscire dal quartiere». (m. v.)

