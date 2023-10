La Marina insorge: «Basta violenza, servono controlli» 

Fra residenti, commercianti e ristoratori della Marina il coro è unanime: chiedono maggiore controllo e prevenzione, per evitare che episodi come quello di sabato sera in via Cavour (e non solo) si ripetano e per risolvere criticità quali l’abuso di alcool (soprattutto da parte dei giovanissimi) e il degrado nelle strade (in particolare per i rifiuti). Quanto avvenuto negli ultimi giorni è solo uno dei problemi evidenziati nel quartiere: «Da dieci anni c’è sempre qualcosa, alla Marina tutto è autorizzato», la critica di Sandra Orrù, del Comitato Aprite le finestre alla Marina, che chiede un intervento concreto. «Devono farlo Comune e autorità preposte ai controlli: ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Servono rispetto delle regole e controllo costante, non militarizzando il quartiere ma certo non con una singola pattuglia». Con difficoltà che non riguardano solo gli stranieri: «La zona è degradata, basti guardare alcune strade. Ho visto spacciare ragazzini di 14-15 anni in piazza Sant'Eulalia».

La richiesta

A livello politico, si sono mossi i consiglieri Loredana Lai e Marcello Polastri. Visti gli eventi non solo degli scorsi giorni, che hanno portato a un clima di insicurezza, hanno presentato una mozione chiedendo di avviare «le necessarie azioni affinché agenti della Polizia Locale e personale in divisa siano un punto di riferimento per i cagliaritani e non solo, affinché quanti frequentino e circolino a Cagliari possano sentirsi tutelati dalla sicurezza urbana». I due consiglieri del Psd'Az, che intendono coinvolgere le associazioni di volontariato e incrementare la videosorveglianza, hanno redatto un'interrogazione urgente sugli episodi di violenza.

I commenti

Alla Marina il malcontento è diffuso, in tanti segnalano come il nervosismo sia accentuato dai disagi causati dal cantiere di via Roma. «Il problema è soprattutto nei weekend con chi beve: telecamere e prevenzione sono necessarie», afferma Sergio Carrus. «Non abbiamo mai visto Polizia e vigili, pur avendo chiamato decine di volte, e questo quartiere è la faccia di Cagliari», segnala Alberto Serci, che ha visto parte del recente litigio: «C'erano rovesciati tavoli e ombrelloni, con diverse persone che scappavano». Luigi Bortolussi, che vive alla Marina da oltre trent'anni, segnala: «Non c'è più educazione, servirebbero controlli più severi». E anche sui rifiuti si chiede un passo avanti: «Un po' di pulizia nella strada e controlli nelle ore serali», chiede Giovanni Valerio Marceddu.

