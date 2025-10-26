«La Marina dice no alla violenza» 

«Hai perso nel momento stesso in cui hai tirato fuori il coltello». «I problemi si risolvono parlandone, non con le lame». E ancora: «La Marina è un’altra cosa». Poche parole, efficaci, dritte all’obiettivo, scritte nero su bianco su cartelli appesi in piazza Sant’Eulalia, in via Sicilia, in via Napoli, in via Baylle esprimono la risposta dei ragazzini della movida e dei residenti e commercianti della Marina una settimana dopo l’accoltellamento del quindicenne per mano di un coetaneo. Sta tutto in quei cartelli, una decina, appesi sabato sera a ogni angolo delle strade del quartiere la risposta contro le violenze e le risse che turbano la movida alla Marina. Protagonisti sono loro, i ragazzini adolescenti che ogni sabato pomeriggio affollano le strade del quartiere che, accompagnati dagli operatori di strada, psicologi ed educatori del progetto dell’amministrazione Comuni teen (dell’Ifos di Luca Pisano), hanno risposto così alle violenze del sabato sera. «Non siamo quello che è accaduto sabato scorso».

Movida buona

Sarà stata (anche) la presenza delle forze dell’ordine in tutto il quartiere (pattuglie di polizia, carabinieri e polizia municipale), sarà stata la voglia di dimostrare che davvero la Marina è un’altra cosa rispetto al quartiere che viene descritto nel fine settimana. Sta di fatto che «sabato sera il quartiere si presentava profondamente trasformato. La presenza delle forze dell’ordine è stata imponente e capillare; i giovani presenti si sono ridotti a circa una cinquantina, in gran parte sobri», spiega Luca Pisano, psicologo e psicoterapeuta che guida gli operatori di strada.

La condanna

Dunque, condanna unanime dell’uso della violenza. «I conflitti», dicono i ragazzi, «andrebbero affrontati attraverso il confronto verbale». «Finalmente un sabato quasi normale in piazza Sant'Eulalia e nelle strade adiacenti», spiega Sandra Orrù, portavoce dell’associazione dei residenti Aprite le finestre alla Marina. «La presenza e i controlli delle forze dell’ordine e le attività degli operatori di strada hanno contenuto gli eccessi. Forse si intravede un percorso che può ridare dignità al quartiere, gestendo le criticità immediate e attivando percorsi educativi che considerino le fragilità dei giovani e al contempo gli facciano capire le responsabilità ed il senso del vivere in una società», aggiunge. Il concetto lo ribadiscono i ristoratori. «La presenza delle forze dell’ordine, così come era stato richiesto, ha ridato serenità e tranquillità», sottolinea Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari. «La Marina è un quartiere dove si vive e lavora con serenità, i di violenza sono episodi, e la presenza delle forze dell’ordine è servita. L’invito», conclude, «è a continuare a frequentare la Marina, un quartiere per famiglie, bambini, giovani e meno giovani».