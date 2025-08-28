VaiOnline
29 agosto 2025 alle 00:36

La mareggiata si prende una parte della spiaggia del Poetto 

Alcuni tratti della spiaggia del Poetto ricoperti dal mare. Il vento da sud, oltre a portare elevati tassi d’umidità, ha creato delle mareggiate che, in diversi punti e soprattutto nella prima parte del litorale, hanno fatto sparire sotto l’acqua la spiaggia. Una giornata molto afosa con il cielo coperto per la presenza di densi flussi di polvere sahariana e che ha creato uno scenario particolare a chi ieri ha provato a sconfiggere il grand caldo e le temperature elevate raggiungendo il Poetto. Tra le stranezze di una delle ultime giornate di agosto anche quella di vedere la spiaggia invasa dall’acqua di mare. Molti hanno dovuto abbandonare le loro postazioni sotto l’ombrellone.

Non è una novità che la spiaggia dei Centomila possa finire sott’acqua per le mareggiate. Conseguenza di una giornata anche particolarmente calda ma soprattutto afosa e umida, soprattutto nel centro sud della Sardegna. Già da oggi (nel nord dell’Isola da ieri sera) ci dovrebbe essere un calo delle temperature per i venti provenienti da nord, ancora più evidente nella giornata di domani.

