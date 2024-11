La mareggiata ferma i traghetti 

Collegamenti difficili tra Livorno a Olbia. Il vento di maestrale che sta sferzando la costa toscana con intensità fino ai 40 nodi, giovedì sera, ha impedito alle navi Cruise Europa di Grimaldi e alla Moby Aki di Tirrenia-Moby la partenza verso lo scalo gallurese. Le compagnie hanno annullato il collegamento a causa della forte mareggiata che sta investendo le coste tirreniche e anche quelle del nord Sardegna. I traghetti hanno potuto lasciare gli ormeggi soltanto venerdì mattina per raggiungere il porto di Olbia in serata da dove sono ripartite alla volta di Livorno. La nave Sardinia Ferries che doveva partire da Golfo Aranci è stata dirottata a Olbia. La tempesta di vento e il mare in burrasca sulle Bocche di Bonifacio, ieri ha costretto ad un cambio di rotta anche la nave Moby Tommy, dirottata da Porto Torres ad Olbia. Oggi tratta straordinaria Ajaccio-Porto Torres sulla Moby Wonder per i passeggeri sardi bloccati in Corsica. (m.p.)

