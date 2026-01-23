La mareggiata devasta lo Yacht club: «Non lasciateci soli» 

Passata la forte ondata di maltempo dei giorni scorsi anche a Quartu è il momento della conta dei danni. I problemi maggiori, così come nel tratto di Cagliari, li hanno avuti il Poetto e il litorale mentre in centro è andata molto meglio, soprattutto nella zona di Santo Stefano dove, non ci sono stati problemi di allagamenti nemmeno all’incrocio tra via Turati e via Della Musica. È la dimostrazione che la questione lì è stata più o meno risolta tranne ovviamente in caso di “bombe d’acqua”, come successo qualche mese fa.

I volontari

Anche ieri mattina, così come giovedì, i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno guidato una passeggiata ecologia nel tratto di lungomare davanti al Mc Donald’s. Il mare impetuoso ha portato di tutto. Una montagna di rifiuti», hanno detto i volontari, «abbiamo raccolto bottiglie di plastica, pannolini, lattine spezzate, frammenti di ogni tipo. Insieme alle microplastiche, tutto questo continua purtroppo a rappresentare una minaccia costante per la fauna e per la vita marina del nostro mare. Abbiamo raccolto anche una quantità di nasse da pesca che mai avremmo immaginato». In mezzo a tutto questo «abbiamo visto anche qualcosa di potente e commovente. Abbiamo visto quante persone sono pronte a rimboccarsi le maniche per difendere l’ambiente. Sono stati tantissimi i volontari: a ognuno va il nostro grazie più sincero, per averci aiutato a ripulire ciò che “Harry” ha trascinato con sé».

Danni

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni gravissimi alla club house, alle strutture e alle attrezzature dello Yacht Club Quartu Sant’Elena, mettendo in ginocchio un presidio sportivo e sociale che da anni opera sul litorale quartese. La furia del mare, con onde superiori ai due metri, ha completamente abbattuto la recinzione lato mare. L’acqua ha invaso il piazzale con un’altezza prossima al metro, trasformandolo in una distesa allagata in cui le imbarcazioni hanno galleggiato senza controllo, urtando strutture e mezzi.«I danni materiali sono ingenti e, in molti casi, ancora impossibili da quantificare con precisione», spiega il presidente Ernesto Batteta. «La situazione è stata ulteriormente aggravata dall’allagamento di via Sorrento, rimasta senza energia elettrica a causa della rottura di un cavo di alta tensione finito sotto l’acqua. Una condizione di estremo pericolo che ha reso necessario l’intervento della Protezione civile, costretta a bloccare entrambi gli accessi alla strada causando disagi anche ai residenti». La conta dei danni, richiederà tempo, così come la messa in sicurezza con la rimozione dei detriti e della sabbia. «In questo contesto speriamo in un tempestivo sostegno da parte delle istituzioni comunali, regionali e sportive affinché il circolo non venga lasciato solo».

Asfalto

La pioggia ha ferito anche l’asfalto un po’ dappertutto. In gran parte delle strade della città ma anche in quelle delle lottizzazioni del litorale, in alcuni casi ancora allagate, si sono formate voragini che già da ieri mattina gli operai del cantiere comunale stavano cercando di rattoppare. Si lavorava nell’area attorno al Comune, al mercato civico e in via Vittorio Emanuele e si andrà avanti via via a seconda delle emergenze. E partiranno anche i cantieri per l’asfalto a nuovo in tutto l’asse stradale di una ventina di altre strade inserite nel quinto lotto di interventi.

