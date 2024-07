La Marcozzi avrà un Carlo Rossi in più 

È sempre un’estate di lavoro per Marcozzi e Quattro Mori Cagliari. Sono infatti pronte le squadre per la prossima stagione di tennistavolo. Non mancano le ambizioni e le novità, gli impegni su più fronti, A1 e A2 maschile e femminile e la nuova avventura nella Champions League per il Quattro Mori. Due nomi su tutti. Carlo Rossi ha lasciato la Germania per rivestire la maglia della Marcozzi. La cinese Hu Li Mei, nel 2014 è stata la numero 16 del mondo, arriva a Cagliari dopo l’ultima esperienza in Spagna.

Quattro Mori

La terza esperienza nella Champions League femminile sarà affrontata dalla rumena Tania Plaian, dalla russa Elizabeth Abraamian (confermate) assieme a Hu Li Mei, classe 1995. Per il campionato di A1 sono pronte Arianna Barani e l’ex Muravera Miriam Carnovale, attualmente impegnata negli Europei Under 19 in Svezia. La formazione di A2 è composta da Wej Jian, neocampionessa mondiale Over 55, Rossana Ferciug e Margherita Cerritelli.

Marcozzi

Il ritorno di Carlo Rossi ha fatto impennare le quotazioni in vista della nuova serie A1 maschile. Una finale scudetto in Austria e la promozione nella massima serie tedesca sono i momenti più importanti dell’esperienza europea di Rossi. Un altro ritorno è quello del russo Denis Ivonin, dall’India giungerà Jeet Chandra. Confermato Federico Vallino Costassa, anch’egli in Svezia per gli Europei. Pronta la squadra di A2, restano Maxim Kuznetsov e Lorenzo Martinalli affiancati dal ceko ex Nulvi Mihai Rosca.

