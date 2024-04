La Marcialonga nel segno del turismo 

Grande affluenza a Villacidro per il primo appuntamento di Viviverde: la passeggiata ecologica Marcialonga, che per l'occasione si è trasformata in una giornata articolata con varie proposte ai visitatori, a confermare le potenzialità turistiche del “Paese d'ombre”. Più di 500 i partecipanti, provenienti oltre che da Villacidro e dai paesi limitrofi anche da Cagliari e dal resto della Sardegna. I visitatori hanno affrontato i due percorsi previsti, di 3, 5 e 7 chilometri, “La macchia mediterranea” e “Le antiche tracce dei carbonai”, e si sono poi trattenuti fino a sera a Villacidro per partecipare ai laboratori proposti dagli organizzatori: ben 15, con temi che spaziavano tra cultura locale, storia, artigianato, prodotti tipici e antichi mestieri. In mezzo, il pranzo all’aperto organizzato dalla Pro Loco di Villacidro al parco Dessì.

Il risultato

«Siamo molto soddisfatti del successo della manifestazione, che ci ripaga degli sforzi compiuti» ha affermato Niccolò Dessì, coordinatore della Consulta giovanile. Per il primo anno coinvolta nella manifestazione, la Consulta giovanile ha esercitato il ruolo di collante organizzativo tra le varie associazioni e attività produttive che hanno dato vita alla giornata. «Abbiamo voluto unire al rispetto per l’ambiente e alla promozione dei comportamenti sostenibili, che hanno caratterizzato i percorsi naturali, la conoscenza e l’approfondimento degli usi, costumi e della cultura locale, con le attività laboratoriali. Buona parte delle energie le abbiamo dedicate al lavoro promozionale e pubblicitario: abbiamo realizzato un video che illustrasse l’iniziativa e raccontato giorno per giorno, in preparazione alla manifestazione, tutti i dettagli dei vari laboratori proposti. Un lavoro che ha dato i suoi frutti, vista la grande affluenza registrata», ha aggiunto Dessì.

L’iniziativa

Promossa dal Comune di Villacidro in collaborazione con Fondazione di Sardegna e Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna, ha beneficiato del coinvolgimento organizzativo di una vasta parte della cittadinanza. «L’aspetto più significativo del successo di questa edizione della Marcialonga - ha detto l’assessore ad Ambiente e Turismo, Marco Erbì - è lo spirito di collaborazione che ha unito il tessuto associativo e le attività produttive villacidresi: così si possono raggiungere risultati sorprendenti. Un particolare ringraziamento va al lavoro enorme compiuto dalla Consulta giovanile e dal Margiani Team asd (gli organizzatori della Skyrace, ndr) nella predisposizione dei percorsi e nel grande lavoro promozionale».

