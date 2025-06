La marcia su wimbledon  

LONDRA. Il dresscode sarà rigorosamente bianco, come tradizione vuole. Ma quest’anno sull’erba più esclusiva del mondo spunta anche un po’ di azzurro. Mai come questa volta, infatti (edizione numero 138), è così numerosa la pattuglia di tennisti italiani in tabellone a Wimbledon: sono 11 gli italiani nel tabellone principale, mai così tanti per il tennis maschile italiano. Da Sinner, in campo domani contro Luca Nardi, al qualificato Zeppieri (che oggi affronterà il giapponese Mochizuki), da Fognini (per lui esordio complicatissimo oggi sul Centrale con Alcaraz) al redivivo Berrettini (sempre oggi in campo con il modesto polacco Majchrzak), fino a Musetti.

Gli uomini

Aspettando Sinner, solo una volta in semifinale (2023) e due volte fermato ai quarti, nella stessa parte (alta) del tabellone del numero 1 al mondo, ci sono anche Lorenzo Musetti, possibile avversario di Sinner ai quarti, che se la vedrà domani al primo turno contro il georgiano Basilashvili, e Flavio Cobolli, all’esordio (anche lui martedì) opposto al qualificato kazako Zhukayev. Nella parte bassa del tabellone, spicca la sfida che attende Fabio Fognini, protagonista contro il detentore del titolo Carlos Alcaraz. Per Matteo Berrettini, oggi in campo, al terzo turno potrebbe incrociare il tedesco Zverev. Gli altri accoppiamenti prevedono l'olandese Botic Van de Zandschulp per Matteo Arnaldi (oggi), il portoghese Faria per Lorenzo Sonego (domani), il russo Safiullin per Luciano Darderi (oggi), la wild card britannica Crawford per Mattia Bellucci (che inaugura il torneo questa mattina alle 12).

I bookmakers

Secondo i bookies locali Alcaraz, reduce dalla vittoria al Queen's, è leggermente favorito rispetto a Sinner. Terzo incomodo, tra i due nuovi protagonisti del tennis mondiale, c’è Djokovic, che a Wimbledon ha già trionfato sette volte, e per tre volte è arrivato in finale (anche nelle ultime due edizioni). Al primo turno, in campo domani, il serbo, numero 6 del ranking ma terzo favorito secondo gli allibratori, affronta il francese Muller.

Le donne

In campo femminile la stella è Jasmine Paolini, finalista a Wimbledon dodici mesi fa, che oggi farà il suo debutto sui prati londinesi contro la lettone Sevastova. Paolini, che ai Championships si presenta come numero 4 del ranking, è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone del singolare femminile, quella presidiata dalla numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka. Sono complessivamente tre le azzurre presenti nel main draw dell'All England Club: oltre a Paolini, anche Lucia Bronzetti, attesa domani dalla svizzera Jill Teichman, ed Elisabetta Cocciaretto, opposta, sempre domani, alla statunitense Jessica Pegula, neo-vincitrice sull’erba del Wta 500 di Bad Homburg sulla ex numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek.

