La marcia su Wimbledon 

Wimbledon, arriviamo! Lo Slam londinese sull’erba è di fatto cominciato ieri con l’avvio delle qualificazioni maschili e venerdì celebrerà il rito del sorteggio. In quattro tabelloni (singolari e doppi maschili e femminili), l’Italia è pronta a recitare da protagonista.

Gli uomini

Grazie al successo di Halle, il nuovo numero 1 del mondo Jannik Sinner incrementa il suo vantaggio su Novak Djokovic, che torna al numero 2 della classifica Atp, in attesa di capire se sarà presente a Wimbledon o no. Nel primo torneo disputato da leader l'italiano ha battuto il polacco Hubert Hurkacz, che sale di due posizioni e a 27 anni è numero 7, miglior ranking della carriera. Sale di cinque posti (n.25) Lorenzo Musetti, arrivato sino alla finale del Queen's, mentre resta al numero 35 Matteo Arnaldi e scende di tre Luciano Darderi (n.37). «Sarò favorito ma non sarò il solo favorito», l’onesta analisi dell’altoatesino ma anche Matteo Berrettini ha dato segnali di ripresa sulla sua superficie preferita. E poi ci sono Bolelli-Vavassori, saliti al numero uno stagionale della classifica di doppio e già arrivati in finale nei due Slam precendenti di Melbourne e Parigi.

Le donne

Non ci sono invece cambiamenti nella Top 15 della classifica Wta, ancora dominata dalla polacca Iga Swiatek davanti all'americana Coco Gauff e con Jasmine Paolini al settimo posto e da ieri impegnata (doppio con Sara Errani e singolare) a Eastbourne. La russa Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner, nonostante il ko nella finale di Berlino contro l'americana Jessica Pegula, ha guadagnato sette posizioni e a 25 anni ha raggiunto il miglior ranking della sua carriera, al 17° posto. La seconda italiana, al numero 41, è Elisabetta Cocciaretto che ieri si è ritirata dal torneo Wta 500 sull’erba di Bad Homburg (Germania) dove avrebbe dovuto affrontare la greca Maria Sakkari, testa di serie n. 1.

In campo

L’erba è protagonista nei tornei di avvicinamento. A Maiorca (Atp 250) buon esordio per Fabio Fognini (97 Atp) che ha regolato l’olandese Gijs Brouwer con un doppio 7-6 e Luciano Darderi, 7-5, 7-5 allo spagnolo Pedro Martinez (48). Fuori Luca Nardi.

