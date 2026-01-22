La marcia sicura di Sinner 

MELBOURNE. Serve and win: è il senso del successo di Jannik Sinner (18 ace per lui). Il tennista italiano vola al terzo turno degli Australian Open nella notte di Melbourne che si è quasi vestita d'inverno, almeno per una volta. Sulla Rod Laver Arena il freddo si è fatto sentire più di quanto dica il calendario, e non solo in tribuna: lo ha avvertito anche Sinner, che non a caso alla fine del match vinto in meno di due ore su James Duckworth ha sottolineato come le condizioni fossero diverse dal solito: «Era un po' più freddo, ma senza il vento dei campi esterni. Si giocava meglio». Il contrasto con ciò che attende Melbourne nei prossimi giorni è netto: all'orizzonte ci sono temperature che sfioreranno i 38 gradi, un'altra storia, un altro Australian Open.

Missione compiuta

Intanto, però, Sinner ha fatto quello che fanno i campioni veri: ha letto il contesto, si è adattato, dettando la propria legge. Il numero 2 del mondo ha superato in tre set Duckworth, wild card di casa, con il punteggio di 6-1 6-4 6-2, confermando una sensazione ormai costante a Melbourne: per batterlo, oggi, serve qualcosa di straordinario. L'australiano ha onorato il palcoscenico con un atteggiamento aggressivo, Jannik ha scelto una partita di controllo, senza bisogno di forzare il talento, lasciandogli a tratti l'iniziativa per poi chiudere i varchi con puntualità quasi chirurgica. Il dato che spicca è quello del servizio: 18 ace, il miglior bottino della sua carriera, segnale di una fiducia crescente. «Ho servito e risposto bene, sono soddisfatto della mia performance», ha spiegato, aggiungendo: «Ogni partita è difficile, ma sono molto contento di essere al prossimo turno». Un'ora e 49' appena, il tempo di sistemare la pratica e guardare al terzo turno, dove trova ci sarà l'americano Eliot Spizzirri, coetaneo, tennis aggressivo e servizio incisivo. «Non lo conosco molto, ma l'ho visto giocare».

Il derby dei Lorenzi

Dalla Rod Laver Arena alla Margaret Court Arena il passo è breve: i due impianti, uno accanto all'altro, restano dentro una giornata tutta azzurra. È lì che Lorenzo Musetti ha vinto il derby con Lorenzo Sonego, imponendosi 6-3 6-3 6-4 in un match che vale più del punteggio. Conta per la classifica, per il contesto emotivo e per ciò che racconta della crescita del numero 5 del mondo. Il terzo derby italiano nella storia dell'Australian Open (31° in uno Slam) aveva la particolarità di opporre due amici: «Non è facile separare queste cose dal campo», ha ammesso Musetti. "Con Lorenzo abbiamo vinto un titolo insieme, condiviso momenti bellissimi». Una vittoria costruita anche in una settimana non semplice fuori dal campo, segnata dall'assenza di Simone Tartarini, per un lutto famigliare, e del preparatore Damiano Morucci per motivi di salute. Ora lo attende il ceko Machac.

Gli altri match

Ad iniziare bene la giornata ci aveva pensato Luciano Darderi, protagonista di una vittoria che va oltre il risultato. Il successo su Sebastian Baez, 6-3 1-6 6-4 6-3 in 2 ore e 29 minuti, racconta di un giocatore che sta ridefinendo la propria identità: «Punto alla top 20», ha detto senza giri di parole. «È su queste superfici che posso ottenere i punti che mi servono». Lo attende Karen Khachanov (15 Atp) per sognare un derby con Sinner. Sfuma invece il sogno impossibile di Francesco Maestrelli, battuto in tre se da Novak Djokovic: 6-3, 6-2, 6-2: «Grazie per la lezione», gli ha detto alla fine.

Le donne

Nel tabellone femminile, uscita Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini affronta all’alba nel 3° turno la diciottenne stellina americana Iva Jovic (27 Wta), che a Hobard ha perso in finale proprio con l’altra azzurra. Melbourne, intanto, si accinge a cambiare: dal freddo notturno al caldo estremo annunciato, ma l'Italia del tennis al caldo c'è sempre stata. Si chiamano certezze.

RIPRODUZIONE RISERVATA