Una bugia per farsi dimettere dall’ospedale e poi sette chilometri a piedi dalla stazione ferroviaria sino a Oniferi, a poche ore dal parto. «Era tanto orgogliosa di poter votare per la prima volta che, ci diceva, non sentì la fatica di quella lunga marcia». Costantina Diana Podda, psicologa nuorese, è nata alle 10 di sera del 2 giugno 1946. Poche ore dopo che sua madre, Maria Mele, classe 1916, aveva votato per la Repubblica.

