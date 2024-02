È arrivata anche al Giovanni Paolo II di Olbia la Marcia per una sanità pubblica diffusa e di qualità, indetta dalla Cgil. In Gallura, le sigle sindacali hanno una vertenza aperta sulle mancate progressioni economiche dal 2022 e sul modello delle piattaforme multidisciplinari che vedono cambiare il modello di cura e l'organizzazione degli ospedali galluresi. Appuntamento con il prefetto l'8 febbraio per decidere se indire uno sciopero.

