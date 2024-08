La marcia in più di Pratobello: la proposta di legge ferma anche le autorizzazioni già rilasciate 

La legge di Pratobello ha una marcia in più per fermare l’assalto degli speculatori. La proposta di iniziativa popolare presentata a Orgosolo, dove i promotori sono riusciti a mettere assieme già mille firme, prevede infatti il blocco dei cantieri che sono in corso d’opera.

Il precedente

In che modo? Facendo riferimento a una norma nazionale, la stessa utilizzata dal Parlamento per fermare i parchi eolici progettati nell’area di Lula che potrebbe ospitare il progetto Einstein Telescope. Nei Comuni della zona è arrivato lo stop insindacabile a queste autorizzazioni già avviate per il semplice motivo che andavano a inficiare un progetto considerato strategico. Ebbene, la stessa norma nazionale – la legge 21 aprile 2023, numero 41, relativa all’annullmento delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure in essere – è rilanciata all’articolo 7 del testo di Pratobello.

Non è un dettaglio di poco conto, piuttosto un particolare che crea una distanza importante tra proposta di iniziativa popolare e la moratoria della Giunta che vieta l’installazione di nuovi impianti per i prossimi diciotto mesi, senza fermare però gli iter autorizzativi già cominciati. In ogni caso, il ddl che nelle settimane scorse ha ottenuto comunque il via libera del Consiglio regionale, si limita a normare per un periodo di tempo limitato. Dal punto di vista dei promotori, è proprio l’inefficacia della moratoria a imporre carattere d’urgenza alla raccolta firme per la legge di Pratobello.

Sensibilizzazione

In queste ore la campagna prosegue a pieno ritmo. I Comuni si sono attivati, a Orgosolo sono state già raccolte un migliaio di sottoscrizioni. Con la raccolta, procede di pari passo l’opera di sensibilizzazione dei comitati nei confronti dei cittadini. Ai quali, oltre all’opportunità di fermare le autorizzazioni in essere, viene raccontato il punto di forza fondante dell’articolato, ovvero il riferimento alla competenza primaria della Sardegna in materia di edilizia e urbanistica prevista dallo Statuto, ciò che rende il testo inattaccabile.

Gli obiettivi

Per l’approdo nelle commissioni competenti del Consiglio regionale sono necessarie diecimila firme, un tetto abbastanza facile da raggiungere vista l’organizzazione capillare messa in campo da sindaci e comitati. La verità è che i promotori puntano molto più in alto, almeno a cinquantamila firme. Si vuole in questo modo rafforzare il più possibile la proposta di iniziativa popolare. D’altra parte, nelle commissioni dell’Assemblea sarda sarebbe molto più difficile non calendarizzare una proposta firmata da decine di migliaia di elettori.

La raccolta prosegue su due binari: negli uffici dei Comuni e nei banchetti o “punti firma” allestiti in tutti i territori dagli oltre quindici comitati attivi contro la speculazione energetica. Si andrà avanti fino al 15 settembre, massimo fino alla fine del mese. (ro. mu.)

